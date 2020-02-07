В ТГУ появятся две новые лаборатории

7 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Два проекта создания новых лабораторий Томского госуниверситета получили поддержку Минобрнауки РФ в рамках нацпроекта «Наука». Это поможет вузу создать две лаборатории — компьютерного моделирования и машинного анализа астрономических данных и лабораторию квантовых информационных технологий.

Как сообщает пресс-служба вуза, действие грантов рассчитано на четыре года, первые транши придут в университет в текущем году. Руководителем первой лаборатории станет доцент кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Татьяна Галушина. Новое подразделение ориентировано на сотрудничество с центром коллективного пользования «Терскольская обсерватория», который расположен в Эльбрусском районе, на пике Терскол.

«Современные астрономические исследования требуют обработки больших объемов данных — как полученных непосредственно с телескопов, так и результатов расчетов. Сейчас этот процесс невозможен без привлечения методов компьютерного моделирования и машинного анализа. В задачи сотрудников лаборатории входит получение оптических наблюдений астероидов, ИСЗ и объектов космического мусора, а также последующее численное моделирование движения этих небесных тел», — рассказала Татьяна Галушина.

Отдельный пункт плана работы лаборатории — освоение методики наблюдений и усовершенствование ранее разработанных методик исследования динамики малых тел Солнечной системы.

Создание лаборатории квантовых информационных технологий ТГУ связано с реализацией научного проекта «Физические основы использования низкоразмерных полупроводниковых структур в квантовых информационных системах». Базовой для нее будет кафедра квантовой электроники и фотоники радиофизического факультета. Руководителем станет доцент РФФ и старший научный сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН Евгений Липатов. Лаборатория будет взаимодействовать с Томским региональным центром коллективного пользования ТНЦ СО РАН и центром коллективного пользования «Наноструктуры» (Новосибирск).

Квантовые информационные технологии напрямую связаны с квантовой криптографией и квантовыми вычислениями.

«Мы к этим направлениям подойдем постепенно, примерно за два года. Использовать будем полупроводниковые гетероструктуры на основе кремния и германия, а также центры окраски в кристаллическом углероде, он же — алмаз. В первую очередь это будут фундаментальные исследования. Но на созданной нами материальной базе, прототипах устройств мы попробуем адаптировать уже известные алгоритмы квантового распределения ключа и квантовых вычислений. Конечно, помимо фундаментальных исследований мы нацелены на практическое применение новых устройств», — подчеркнул Евгений Липатов.

В настоящее время квантовая криптография считается одним из самых надежных способов защиты информации.

Целями нацпроекта «Наука», утвержденного указом президента России, являются: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

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