«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность производства

6 февраля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» ввел в эксплуатацию газотранспортную систему Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка в Томской области. Реализация проекта позволила предприятию в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.

Новая инфраструктура обеспечивает транспортировку газа с месторождений Южно-Пудинского лицензионного участка и Арчинского месторождения на дожимную насосной станции Арчинского месторождения (ДНС). От ДНС сырье направляется по 18-километровому трубопроводу до дожимной компрессорной станции (ДКС) Урманского месторождения. Туда же поступает газ с установки подготовки нефти Урманского месторождения.

После компримирования на ДКС газ по 97-километровому газопроводу направляется на Шингинское месторождение. Конечной точкой новой газотранспортной системы перед врезкой в трубопроводную систему АО «Томскгазпром» является узел учета и редуцирования газа Шингинского месторождения. Здесь происходит понижение давления, подогрев и учет газа перед его отправкой на установку комплексной подготовки газа и конденсата Мыльджинского нефтегазоконденсатного месторождения АО «Томскгазпром».

В рамках проекта «Газпромнефть-Востоком» были построены: ДКС Урманского месторождения, 97-километровый газопровод высокого давления между Урманским и Шингинским месторождениями, 18-километровый газопровод между ДНС и ДКС, а также вакуумные компрессорные станции на объектах подготовки нефти Арчинского и Урманского месторождений.

Общий объем инвестиций в проект составил около 6,7 млрд рублей. Производственная мощность газовой инфраструктуры составляет 400 млн м3 газа в год.

Создание газотранспортной системы Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Томской области за последние годы. Торжественная церемония, посвященная запуску системы в промышленную эксплуатацию, состоялась 6 февраля 2020 года.

«Газпром нефть» последовательно повышает уровень полезного использования попутного нефтяного газа. За последние годы мы реализовали масштабные проекты по развитию газовой инфраструктуры в ключевых регионах деятельности компании. Сегодня уровень утилизации ПНГ в целом по активам «Газпром нефти» достигает 95%. Мы смогли добиться этого показателя несмотря на ежегодный рост нашей добычи, которая практически удвоилась за последнее десятилетие», – отметил заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Поздравляем команду Газпромнефть-Востока с завершением строительства объектов в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности, в пределах бюджета и в срок, тем самым, принеся выгоду для всех вовлеченных сторон. Mubadala Petroleum твердо придерживается обязательств по защите окружающей среды во всех регионах своего присутствия, поэтому нам крайне приятно осознавать, что эксплуатация новых объектов газовой инфраструктуры Газпромнефть-Востока будет способствовать существенному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и повысит объемы утилизации природного газа», - прокомментировал Доктор Бахит Саид Аль Катери, генеральный директор Mubadala Petroleum.

«Мы бы хотели поздравить Газпромнефть-Восток с завершением крупного инвестиционного проекта. Новая эффективная и экологичная газовая инфраструктура в значительной степен, повысит производственные показатели Газпромнефть-Востока и служит очередным примером инновационного развития в энергетическом секторе России», - сказал Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора РФПИ.

«Созданная газотранспортная система выводит «Газпромнефть-Восток» на новый уровень технологичности производства. Помимо этого, высокий уровень утилизации попутного нефтяного газа свидетельствует о высокой эффективности нашего бизнеса и минимизирует воздействие на экологическую систему региона, что является безусловным приоритетом для компании, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак.

«Запуском объектов газовой инфраструктуры на Урманском месторождении компания «Газпромнефть-Восток» в очередной раз доказала приверженность стандартам высокой экономической эффективности и экологической ответственности. Как производственник с 35-летним стажем я двумя руками именно за такой комплексный подход к освоению подземных кладовых», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Газпромнефть-Восток» – совместное предприятие ПАО «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций. «Газпром нефть» владеет 51 % акций в капитале совместного предприятия, а Mubadala Petroleum и РФПИ принадлежат 44 % и 5 % соответственно.

Фото: Вероника Белецкая

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