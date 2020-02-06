Города Томской области доукомплектуют камерами с возможностью распознавать лица преступников

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Новые камеры фиксации правонарушений с возможностью отслеживать движение конкретного автомобиля или человека, установят в общественных местах городов Томской области к 2023 году, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

Речь идет о 15 видеокамерах с базой данных «Поток», позволяющих отслеживать направления транспорта, массы людей, а также распознавать в толпе конкретного человека. Также в регионе будет установлено 135 стандартных камер.

«С помощью такой системы видеонаблюдения мы смогли в зимний период найти семью с маленьким ребенком, которая заблудилась в Молчановском районе. Был случай похищения человека, одного из руководителей банка в Стрежевом. Смогли установить направление движения похитителей и освободить человека», — сказал Толстоносов.

По его словам, такие камеры уже установлены на въездах и выездах Томска. Собранные данные в режиме реального времени передаются в томское УМВД.

Предполагается, что новые камеры появятся в общественных местах, где сходятся крупные транспортные потоки, а также собираются большие группы людей. Список формируют вместе с силовиками.

За ближайшие три года на обеспечение безопасности на дорогах и в общественных местах на территории региона томские власти планируют потратить 220 млн рублей.

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