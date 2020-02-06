Обвиняемый в мошенничестве бывший замглавы томского УМВД получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Советский районный суд Томска в среду признал бывшего заместителя главы томского УМВД Алексея Кулькова виновным в мошенничестве при получении выплат и приговорил его к условному лишению свободы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Суд постановил признать Кулькова виновным (...) и приговорить его к 2,5 годам лишения свободы условно», — сказал судья Дмитрий Окунев.

Кроме того, суд назначил осужденному штраф в размере 50 тыс. рублей и запретил занимать руководящие должности в органах внутренних дел на два года.

Также судья удовлетворил требование прокурора лишить Кулькова специального звания «полковник полиции».

В свою очередь адвокат осужденного Сергей Коптяков после оглашения приговора заявил журналистам, что защита будет обжаловать решение суда.

«С приговором сторона защиты не согласна, безусловно, будет его обжаловать. Кульков не проживал в указанном месте (квартира в поселке Дальнее Колпашевского района — прим.ред.) с конца 2015 по 2018 год из-за того, что должен был круглосуточно ухаживать за своей больной мамой, которая проживала в Челябинске. В Томск он вернулся после ее смерти. И в той квартире (в поселке Дальнее — прим.ред.) он живет в настоящее время», — сообщил адвокат.

Кулькову инкриминировали ч.3. ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый, являясь уже бывшим сотрудником ведомства, в 2015 году предоставил заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера (поселок Дальнее в Колпашевском районе Томской области), в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 350 тыс. рублей.

До ухода на пенсию Кульков являлся заместителем главы томского УМВД Игоря Митрофанова, осужденного в 2019 году за получение взятки, превышение должностных полномочий и мошенничество при получении выплат. Митрофанов был приговорен к 8 годам условно и штрафу в размере 6 млн 475 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил ему занимать должность в органах внутренних дел на 5 лет.

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