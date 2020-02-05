Томичи предпочитают телефоны с памятью менее 64 Гб - МТС

Пресс-служба МТС / Фото: 5 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Более 87% томичей выбрали смартфоны с объемом памяти менее 64 Гб. На смартфоны с объемом встроенной памяти 256 ГБ и более в 2019 году пришлось порядка 2% от общего количества проданных гаджетов в Томской области. К такому выводу пришли аналитики МТС по итогам анализа предпочтений жителей региона при выборе телефонов.

Большинство томичей в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Такие девайсы заняли соответственно 35% и 22% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти — 16,5% и 8 ГБ — 14,2%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2% томского рынка в натуральном выражении.

По мнению аналитиков розничной сети МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой модели потребления способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в регионе и в целом по России, а также рост популярности пользовательских облачных систем хранения.

В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти, причина - обновления программ, выход нового софта, увеличение размера снимков и видеороликов, продиктованное улучшением качества мобильной съемки в смартфонах. С этим же связан самый заметный тренд года на рынке смартфонов — увеличение количества камер и большой дисплей. В 2019 году каждый второй проданный в томской рознице МТС смартфон имел диагональ больше шести дюймов, что втрое больше прошлогоднего показателя. Количество гаджетов с тремя и более объективами у томских пользователей и вовсе выросло более чем в 12 раз.

Увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, вызвало четырехкратный (до 11,3% с 2,7% годом ранее) рост спроса в 2019 году на устройства с накопителем на 128 ГБ. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.

Доля смартфонов в натуральном выражении:

Объем памяти Доля в 2018 году Доля в 2019 году 8 Гб и меньше 24,9% 14,2% 16 Гб 27,7% 16,5% 32 Гб 29,3% 35% 64 Гб 13,9% 22% 128 Гб 2,7% 11,3% 256 Гб и больше 1,5% 2%

Доля смартфонов в денежном выражении:

Объем памяти Доля в 2018 году Доля в 2019 году 8 Гб и меньше 7,9% 3,8% 16 Гб 16,3% 6,9% 32 Гб 32,1% 25,7% 64 Гб 30% 32% 128 Гб 6,4% 30,4% 256 Гб и больше 7,3% 9,7%

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