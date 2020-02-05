Томичи предпочитают телефоны с памятью менее 64 Гб - МТС
Более 87% томичей выбрали смартфоны с объемом памяти менее 64 Гб. На смартфоны с объемом встроенной памяти 256 ГБ и более в 2019 году пришлось порядка 2% от общего количества проданных гаджетов в Томской области. К такому выводу пришли аналитики МТС по итогам анализа предпочтений жителей региона при выборе телефонов.
Большинство томичей в 2019 году приобретали гаджеты с 32 ГБ и 64 ГБ встроенного хранилища. Такие девайсы заняли соответственно 35% и 22% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти — 16,5% и 8 ГБ — 14,2%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2% томского рынка в натуральном выражении.
По мнению аналитиков розничной сети МТС, наиболее распространенные смартфоны с 32 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти позволяют установить достаточное количество приложений, а объемные файлы, такие как видео или фотографии, хранить в облаке или смотреть посредством стриминговых сервисов. Такой модели потребления способствовали доступные пакетные и безлимитные тарифы мобильного интернета, развитая мобильная сеть передачи данных в регионе и в целом по России, а также рост популярности пользовательских облачных систем хранения.
В 2019 году размер приложений и контента для смартфонов продолжил расти, причина - обновления программ, выход нового софта, увеличение размера снимков и видеороликов, продиктованное улучшением качества мобильной съемки в смартфонах. С этим же связан самый заметный тренд года на рынке смартфонов — увеличение количества камер и большой дисплей. В 2019 году каждый второй проданный в томской рознице МТС смартфон имел диагональ больше шести дюймов, что втрое больше прошлогоднего показателя. Количество гаджетов с тремя и более объективами у томских пользователей и вовсе выросло более чем в 12 раз.
Увеличение количества приложений и их размера, а также снижение стоимости гаджетов с большим объемом памяти, вызвало четырехкратный (до 11,3% с 2,7% годом ранее) рост спроса в 2019 году на устройства с накопителем на 128 ГБ. Доля девайсов с 8 ГБ и 16 ГБ в 2019 году впервые начала снижаться, так как такой объем не позволяет современным абонентам комфортно пользоваться всеми возможностями гаджета.
Доля смартфонов в натуральном выражении:
|Объем памяти
|Доля в 2018 году
|Доля в 2019 году
|8 Гб и меньше
|24,9%
|14,2%
|16 Гб
|27,7%
|16,5%
|32 Гб
|29,3%
|35%
|64 Гб
|13,9%
|22%
|128 Гб
|2,7%
|11,3%
|256 Гб и больше
|1,5%
|2%
Доля смартфонов в денежном выражении:
|Объем памяти
|Доля в 2018 году
|Доля в 2019 году
|8 Гб и меньше
|7,9%
|3,8%
|16 Гб
|16,3%
|6,9%
|32 Гб
|32,1%
|25,7%
|64 Гб
|30%
|32%
|128 Гб
|6,4%
|30,4%
|256 Гб и больше
|7,3%
|9,7%