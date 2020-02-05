Томские ученые нашли способ выявлять опасное осложнение с помощью нейросети

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Учёные лаборатории биофотоники Томского госуниверситета совместно со специалистами томского НИИ микрохирургии нашли новый способ выявлять ранние симптомы лимфедемы — тяжелой патологии, которая может развиваться после радикального лечения ряда онкологических заболеваний. Они используют методы многофотонной микроскопии и компьютерного анализа изображений, используемого для распознавания лиц и машинного обучения, сообщает пресс-служба вуза.

«Такая патология, как лимфедема, возникает вследствие нарушения оттока лимфы и закупорки лимфатический путей. Лимфедема бывает генетически обусловленной, но часто встречается приобретенная или вторичная форма. Она может развиваться под влиянием разных факторов, в том числе после хирургического вмешательства, например, у пациенток, перенесших радикальное лечение рака молочной железы», — говорит заведующий лабораторией биофотоники, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев.

Традиционно лимфедема оценивается, например, по изменению объема конечности. Для этого руку или ногу пациента помещают в жидкость. Такой подход обычно вызывает у пациентов дискомфорт, но главным его недостатком является то, что на ранней стадии заболевания он малоэффективен.

Учёные разработали новый способ. Он основан на том, что при развитии заболевания происходит трансформация поверхностей тканей и изменения структуры коллагена — самого распространенного белка в человеческом организме, который является основой всех тканей. Для выявления этих изменений используется инструментальный метод — многофотонная микроскопия, который позволяет исследовать ткани на межклеточном уровне in vivo без забора материала. Для оценки полученного изображения используются методы компьютерного анализа и машинного обучения.

«В этой работе мы использовали метод, который называют гистограммой ориентированных градиентов. Этот метод появился сравнительно недавно и в настоящее время очень популярен при распознавании образов, включая распознавание лиц. Проблема заключалась в том, что в нашем случае необходимо различать не индивидуальные особенности тканей отдельного пациента, а характерные черты, свойственные группе лиц с лимфедемой. С помощью математического моделирования были подобраны параметры данного метода, которые позволили решить эту задачу», — объясняет Юрий Кистенев.

Исследователи разработали прогнозную модель с использованием машинного обучения для диагностики лимфедемы. На тестовой выборке она показала точность около 95 процентов. Как отмечают учёные, диагностика лимфедемы на ранней стадии позволит врачам добиваться лучших результатов лечения.

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