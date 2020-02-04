Пассажир маршрутки пострадал при столкновении автобуса с КамАЗом
5 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 5 февраля, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ и КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.30 на ул.Причальная, 1б. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса, который перевозил пассажиров по городскому маршруту.
В момент ДТП в автобусе находились 24 пассажира. В результате происшествия один из них - 21-летний мужчина - доставлен в медучреждение.
На месте столкновения работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Фото: 70.мвд.рф
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