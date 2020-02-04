Пассажир маршрутки пострадал при столкновении автобуса с КамАЗом

Томский Обзор / Фото: 5 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 5 февраля, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ и КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на ул.Причальная, 1б. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса, который перевозил пассажиров по городскому маршруту.

В момент ДТП в автобусе находились 24 пассажира. В результате происшествия один из них - 21-летний мужчина - доставлен в медучреждение.

На месте столкновения работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: 70.мвд.рф

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