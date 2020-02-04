Усадьба купца Михайлова в Томске стала объектом культурного наследия

В Томске ансамбль по переулку Кооперативному, 8 вошел в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Ранее усадьба находилась в числе выявленных объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что новый статус позволит сохранить комплекс, включающий жилой дом, ворота и каменные службы. Усадьба признана памятником на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, организованной по заказу регионального Центра по охране памятников.

Историческую, архитектурную, градостроительную ценность объекта установил эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ. В ходе экспертизы проведены библиографические и натурные исследования, анализ исторической записки, границ территории и предмета охраны. Приказ с утверждением границ и предметов охраны усадьбы Петра Михайлова подписан председателем комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Еленой Перетягиной. Фундамент каменных служб (лавка купца Михайлова по пер. Кооперативному, 8а) также вошел в границы усадьбы-памятника.

«Позиция комитета такова: ранее снесенная лавка купца Михайлова должна быть восстановлена. Усадьба находится в специальной охранной зоне, где градостроительные регламенты запрещают строительство современных объектов. Разрешено лишь восстановление утраченных», — сказала Елена Перетягина.

Она пояснила, что фундамент лавки находится на территории выявленного объекта археологического наследия с особым режимом использования земель. В 2019 году специалисты Института археологии и этнографии СО РАН провели на объекте археологическую разведку, в результате которой обнаружили культурный слой исторической застройки Томска конца XIX - начала XX веков. Среди находок фрагменты фарфоровых и керамических изделий.

Усадьба купца первой гильдии, мецената Петра Васильевича Михайлова построена во второй половине XIX века в стиле классицизм с элементами эклектики. Комплекс имел характерные для старинного района «Пески» торговые функции и отражал принцип формирования купеческой усадьбы в Томске — с жилой зоной и помещениями для торговли и хранения товара. В Великую Отечественную войну в жилом доме на территории усадьбы размещался штаб по формированию 366-й, впоследствии 19-й Гвардейской дивизии.

Подробнее о судьбе лавки можно узнать здесь.

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