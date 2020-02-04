В Томске согласовали проект восстановления еще одного деревянного дома по проекту «Аренда за рубль»

4 февраля 2020 / Томский Обзор

Согласован проект восстановления двухэтажного деревянно-кирпичного дома на высоком кирпичном цоколе, расположенного по адресу пер.Кустарный, 6. Домом в рамках проекта «Аренда за рубль» займется арендатор, ранее восстановивший дом по ул.Пушкина, 5, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание по пер. Кустарный, д.6 (до 1928 года Старо-Кузнечный ряд) построено в 1892 году. В последние годы это был жилой многоквартирный дом. Здание долго не эксплуатировалось, в результате произошел пожар, обгорела верхняя часть сруба, обрушилась крыша и чердачное перекрытие, деформировались несущие стены. Наружные стены с западной и северной стороны не сохранились, за исключением брандмауэрных стен, фундамента и части главного фасада. Общая площадь объекта — 333 кв. м.

После взятия в аренду летом 2019 года на объекте были проведены инженерно-технические, и историко-архитектурные исследования. В здании и на прилегающей территории провели противоаварийные работы. В настоящее время согласованы технические условия по присоединению к электрическим сетям, теплу и воде, в ближайшее время на объекте планируется начать капитальный ремонт.

В перспективе дом планируется использовать как офисный центр. Главный вход будет со стороны северного фасада (со двора), но вход в цокольный этаж со стороны западного фасада здания (со стороны переулка).

Инвестору предстоит провести масштабные ремонтные работы: подключить коммуникации, восстановить крышу, установить на ней стилизованные дымники и водосточные трубы, отреставрировать оконные проемы. Проектом предусмотрена замена конструкций перекрытий между цоколем, первым и вторым этажами, разработана металлическая лестница между цокольным, первым и вторым этажом. Внутри здания предстоит провести отделочные работы, провести противопожарную сигнализацию и многое другое.

Для реставрации древесины рекомендовано очистить поверхность, устранить запах гари, а для окраски резного декора, оконных рам, дверей и крылец проектом предусматривается акриловая краска для дерева, не препятствующая «естественному дыханию» древесины, глубоко проникающая в дерево и образующая текстурное атмосферостойкое покрытие. Колористическое решение фасадов выполнено по материалам историко-архивных изысканий.

Проектом также предусмотрено благоустройство дворовой территории — тротуаров, газонов, наружного освещения, стоянка для 8 машин. Планируется высадить сирень, рябинник, засеять газон травой. Освещение дворовой территории будет осуществляться проектируемыми фонарями, вдоль главного фасада — фонарями на карнизе здания.

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