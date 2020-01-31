Десятилетний мальчик попал под колеса Lada в Томске

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 3 февраля, в Томске под колеса Lada Largus попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.25 на ул.Обручева, 16а. Здесь 32-летний водитель Lada сбил ребенка, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок для осмотра доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: ул. Герцена, 72/1, кабинет № 318, телефон 8 (3822)271-552 либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.

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