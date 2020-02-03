Самолет Екатеринбург — Томск повредил шасси во время посадки — «РусЛайн»

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Воздушное судно Bombardier CRJ-100, выполнявшее рейс 823 Екатеринбург — Томск получило повреждение передней стойки шасси после штатной посадки, сообщает пресс-служба авиакомпании «РусЛайн», которой принадлежал самолет.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром, в 5.46. В результате повреждения самолет потерял способность самостоятельно двигаться и остановился в границах взлетно-посадочной полосы. Находившиеся на борту 32 пассажира и 3 члена экипажа доставлены в здание аэровокзала, пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.

«Авиакомпанией „РусЛайн“ в Томск направлено резервное судно, пассажирам задержанного рейса из Томска оказаны услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что была создана комиссия по расследованию авиационного события, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Напомним также, что в результате инцидента томский аэропорт оказался закрыт на несколько часов.

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