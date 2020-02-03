Северский проект стал одним из победителей региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2020 // Фото: Оксана Туганова

Северский проект «Деревенское эко-молочко» стал победителем региональной премии «Серебряный лучник — Сибирь» в номинации «Корпоративная социальная ответственность», сообщают организаторы.

Итоги конкурса подводили в субботу, 1 февраля, в Новосибирске. Победителями проектных номинаций стали проекты из Красноярска, Новосибирска и Северска, а «Мастером» коммуникаций Сибири был выбран Петр Пинтусов. Генеральным партнером премии выступил Заполярный филиал ГМК «Норильский никель».

87 проектов приняли участие в юбилейной Региональной премии, 19 из них вошли в шорт-лист: 11 из Новосибирска, пять из Красноярска, Северск, Кемерово и Иркутск представили в шорт-листе по одному проекту.

На публичных защитах, которые прошли в минувшую субботу в Новосибирске, члены жюри из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска и Томска оценивали проекты в шести номинациях. Помимо проекта компании «Деревенское молочко», разработанного Оксаной Тугановой, победителями стали:

Номинация «Корпоративные коммуникации» — «Блондинка на ТЭЦ», автор Полина Бурмага, «Сибирская генерирующая компания», г. Красноярск;

Номинация «Маркетинговые коммуникации» — «S7 Air Lounge», автор Никита Гирин, креативное бюро «Энгиро», г. Новосибирск;

Номинация «Коммуникации в благотворительности» — благотворительным проектом, а этом году стал «Ужин Ешь! Делись! Люби!», авторы: Фонд «Центр социальный программ РУСАЛа», Ресторанный холдинг Bellini Group, Банк «Открытие», Издательский дом «КоммерсантЪ Красноярск», Галерея «Год живописи»;

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» — фестиваль «48 часов Новосибирск», авторы Елена Носова из Гёте-Института в Новосибирске и Ангелина Бурлюк из центра культуры ЦК19, г. Новосибирск;

Номинация «Развитие и продвижение территорий» — фестиваль «Grelka fest», автор Никита Гирин, креативное бюро «Энгиро», г. Новосибирск.

Приз зрительских симпатий получил проект #сдайсвойстрах, авторы Маргарита Логинова из новосибирской региональной общественной организации «Гуманитарный проект» и Николай Глухих, директор digital-агентства Wow (AG Deltaplan), г. Новосибирск.

«Мастер» в этом году отправился в Кемерово. Победу в индивидуальной номинации одержал Пётр Пинтусов, заместитель генерального директора — директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс».

Гран-при Региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь 2019 получил проект «Grelka fest», автор Никита Гирин, г. Новосибирск.

«За 10 лет премии можно увидеть, как развивается коммуникационная отрасль в сибирском регионе. Я рада, что у нас все больше PR-проектов, решения которых выходят за рамки стандартных инструментов. Жюри оценивает, в первую очередь, саму идею проекта и то, как она решает поставленную задачу. Для эффективного коммуникационного проекта большой бюджет не является приоритетом», — комментирует Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства АГТ-Сибирь.

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