Дни памяти Владимира Захарова пройдут в Томске 1 и 2 февраля

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Завтра, 1 февраля, в томском Театре живых кукол «2+Ку» (Южный пер., 29) стартуют дни памяти его создателя, изобретателя куклы на запястье с полной механикой оживления Владимира Захарова, погибшего при пожаре год назад.

В двухдневной программе мероприятия зрителям будут представлены документальные фильмы о Владимире Захарове и его театре и видео-спектакли.

«Программа мероприятия рассчитана на гостей всех возрастов, детей от трех лет. Дни памяти организованы, чтобы почтить память Владимира Захарова, но и также чтобы юные гости узнали о кукольном театре и просто хорошо провели время. Именно поэтому видео-спектакли для детей и взрослых чередуются с документальными фильмами, посвященными памяти Владимира Захарова», — говорит ученица Захарова и одна из организаторов мероприятия Ольга Горелова.

Видеограф Рамона Гастель была приглашена Владимиром Захаровым в 2018 году. Она записала все спектакли «2+Ку», которые шли тогда на сцене «2-Ку». В дни памяти на экране театра покажут четыре постановки Захарова для детей и взрослых, снятые Рамоной.

В субботу 1 февраля покажут документальные фильмы «Единственный в мире» Е. Назаровой в 12:00 и «Уроки доброты» Ю. Ратомской в 14:00.

В этот же день будут показаны два видео-спектакля. В 13:00 спектакль «Про ежика» — семь сказок Сергея Козлова о дружбе и красоте мира, трогательные истории, которые одна за другой раскрывают внутренний мир маленького кукольного существа. В 15:00 — спектакль «Двое, трое». «Кукольный театр или театр кукол? Петрушка или кукла на запястье? Быть или не быть? Двое или трое? А зачем вам всё это? Возможно, для того, чтобы найти ответы. Кто знает…», — сообщается в описании к спектаклю на сайте театра.

В воскресенье 2 февраля снова покажут два документальных фильма о Владимире Захарове. В 12:00 и в 16:00 — фильм «Уроки доброты», снятый Ю. Ратомской, в 14:00 — «Единственный в мире» Е. Назаровой.

Во второй день в 13:00 покажут видео-спектакль Захарова «Как найти солнце». «Где оно может застрять, затеряться? Путь непростой, задача не из лёгких, можно и друзей потерять… или проверить дружбу на выносливость и прочность», — сообщается в описании к спектаклю на сайте театра.

В 15:00 покажут видео-спектакль «История одной куклы», который создавался и для детей, но трогает в основном взрослых. Место действия спектакля — кафе, где погруженный в свои мысли кукольник мечтает за бокалом вина под прекрасную музыку.

Владимир Захаров погиб 1 февраля прошлого года при пожаре в домике рядом с театром «2+Ку».

С 1987 года он конструировал куклы в Областном театре кукол «Скоморох» для спектаклей «Было или не было», «Котлован», «Русалочка», «Гиубал Вахазар» и др. Владимир Захаров изобрел уникальную куклу на запястье с полной механикой оживления.

В 1991 году он основал свой театр «2+Ку», когда Владимир работал над своим первым спектаклем «Жан из стручка» по собственной сказке. В 2004 году на 400-летие Томска он подарил городу современное здание театра в виде сундука со сказками.

С 20 по 29 сентября прошлого года по случаю 65-летия со дня рождения мастера в Томске прошел «Первый Международный фестиваль кукол на запястье Владимира Захарова» в Театре живых кукол «2+Ку».

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