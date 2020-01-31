В марте начнется комплексный капремонт здания пассажа купца Второва в Томске

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В марте в Томске в историческом здании по пр.Ленина, 111 (пассажа купца Второва) стартует комплексный капитальный ремонт, сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции замгубернатора Евгений Паршуто.

«Это один из самых знаковых объектов в самом центре города. Работы по нему начнутся уже в марте, мы увидим с вами обновленный фасад, новую крышу, замену инженерных коммуникаций», — отметил Евгений Паршуто.

Он также отметил, что губернатор выделил дополнительные средства на ремонт бывшего Дома офицеров (пр.Ленина, 50).

«Добавлены деньги на пр.Ленина, 50 на приспособление этого здания и продолжение проектных работ, чтобы мы уточнили параметры по капитальным затратам на этот проект. В 2020 году эти работы мы будем проводить», — сообщил замгубернатора.

Продолжая тему защиты исторического наследия Евгений Паршуто напомнил, что проект границ исторического поселения Томска прошел согласование научно-методического совета Министерства культуры.

«16 января большая делегация Томской области выезжала для участия в научно-методическом совете Министерства культуры. Эксперты сошлись во мнении, что проект в целом выполнен на достаточно высоком уровне, согласились с границами исторического поселения, с регламентами и предметом охраны. Принципиально совет согласовал эту работу», — отметил Евгений Паршуто.

Однако окончательное утверждение проекта отложено Миникультом для уточнения границ и регламентов внутри границ исторического поселения по всем зонам.

«Это делается для того, чтобы не вступить в полосу огромного количества судебных решений, чтобы люди знали совершенно четко: если они находятся в какой-то зоне, какие ее границы, закоординированы. Техническую работу эту нужно провести», — отметил Евгений Паршуто.

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