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Томские следователи проверяют информацию о падении снега с крыши на женщину

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Следователи проводят проверку размещенной в СМИ информации о госпитализации женщины, на которую обрушился снег с одного из томских зданий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел при демонтаже наружной вывески на здании по ул.Гагарина, 31. Во время проведения работ произошел сход снега на женщину. По предварительным данным, пострадавшая госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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