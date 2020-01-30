Томские ученые ищут методы регуляции математической тревожности

Томский Обзор / Фото: 30 января 2020 // Фото: pixabay.com

Проект лаборатории когнитивных исследований и психогенетики Томского госуниверситета выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований. Вместе команда хочет найти эффективный способ регуляции математической тревожности — феномена боязни математики, когда человек испытывает дискомфорт при вычислениях или решении задач.

Как уточняют в пресс-службе вуза, этой темой в ТГУ занимаются с 2012 года. В новом гранте объединена экспертиза в научной и практической психологии, психофизиологии и биологии. Команда проекта «Психологические, физиологические и нейрофизиологические корреляты математической тревожности и методы ее снижения» состоит из сотрудников лаборатории когнитивных исследований и психогенетики и факультета психологии ТГУ. Кроме руководителя гранта, кандидата биологических наук, доцента кафедры клинической и генетической психологии ФП ТГУ Елены Есипенко, в качестве исполнителей в проекте участвуют научные сотрудники лаборатории КИиПГ Дарья Мацепуро и Анна Будакова, сотрудник психологической службы ТГУ Кристина Белоплотова, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования ФП ТГУ Ольга Терехина и практикующий психолог Ксения Шарафиева.

Цель проекта, начатого специалистами ТГУ, — изучить психологическую, физиологическую, нейрофизиологическую связь проявлений математической тревожности (МТ) и проанализировать методы ее регуляции. Также планируется выяснить корреляцию между математической и другими видами тревожности, когнитивными показателями и качеством решения математических задач.

«В исследованиях показано, что при росте уровня математической тревожности снижаются показатели математической успеваемости. Актуальность исследования математической тревожности обусловлена тем, что все более востребованными становятся специалисты, получившие образование технического профиля, или STEM: специалисты из областей науки, технологий, инженерии и математики. В связи с этим необходимо понимать особенности математической тревожности и знать, как регулироовать это эмоциональное состояние», — объясняет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований и психогенетики Томского государственного университета Дарья Мацепуро.

Между тем, анализ современных работ по обозначенной тематике указывает на недостаточность понимания связей между математической тревожностью и математической успеваемостью, когнитивными способностями и другими видами тревожности, а также физиологическими и нейрофизиологическими показателями.

Негативные эффекты математической тревожности обозначили необходимость проводить исследования, направленные на изучение методов, снижающих ее отрицательное влияние. Но пока такие исследования достаточно противоречивы и, как правило, выполнены без привлечения объективных физиологических и нейрофизиологических методов.

Работа по изучению математической тревожности ведется в лаборатории когнитивных исследований с 2012 года, сейчас исследователи подошли к тому этапу, когда необходимо серьезно изучить не только саму тревожность, но и методы ее регуляции ввиду широкой распространенности проблемы — более 40% школьников (PISA, OECD, 2012) и около 25% студентов (Chang, Beilock, 2016) имеют математическую тревожность выше среднего. Кроме того, исследования по изучению методов снижения математической тревожности не проводились в России.

«Сейчас мы получили грант на три года и сможем изучить феномен как с психологической, так и с нейрофизиологической точки зрения», — отметила руководитель проекта Елена Есипенко.

Планируется изучить физиологические (кожно-гальваническая реакция, частота сердечных сокращений, артериальное давление) и нейрофизиологические (спектральные показатели ЭЭГ и характеристики функциональных сетей покоя фоновых записей) корреляты математической тревожности. Исследование будет проводиться с участием студентов младших курсов томских вузов, у которых математика идет в цикле общего блока предметов. К работе будут привлечены преподаватели из ТПУ и СибГМУ.

Проект предполагает исследование нескольких методов регуляции математической тревожности — экспрессивное письмо, медитацию и переоценку отношения к МТ. Будет изучено влияние каждого метода на продуктивность решения математических задач в группах высоко и низко математически тревожных участников. Также для них будут получены физиологические и нейрофизиологические корреляты. По результатам проекта исполнители планируют разработать психологическую программу эффективного регуляции математической тревожности, а также рекомендации для учреждений среднего и высшего образования.

Лаборатория когнитивных исследований и психогенетики создана в ТГУ на базе факультета психологии. Ее создание стало возможным благодаря победе ТГУ в конкурсе мегагрантов по постановлению Правительства № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования». Лаборатория когнитивных исследований и психогенетики стала ядром созданного в университете Международного центра исследований развития человека — одного из восьми Центров превосходства ТГУ.

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