Асиновская прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в шести организациях

30 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Нарушения пожарной безопасности в местах проживания работников шести хозяйствующих субъектов выявила асиновская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Проверкой установлено, что помещения, используемые ООО «Орион_ЛК», ООО «Сокол», ООО «СибЛес-Асино», ООО «Победа», ООО «Березка», а также одним из индивидуальных предпринимателей для организации временного проживания иностранных работников, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности, табличками с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. Отмечается также, что все перечисленные компании (кроме ООО "Сокол") размещают работников в нежилых административных помещениях.

По итогам проверки были возбуждены административные дела по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Также в суд направлено 6 исковых заявлений с требованием устранить выявленные нарушения. Прокурор также ходатайствует о введении запрета использования данных помещений для проживания работников до устранения нарушений противопожарных правил.

Напомним, ранее, 21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО «Грин Вуд».

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО «Грин Вуд», его директор — Сунь Аньни — была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января в одной из гостиниц Томска, 27 января женщину арестовали.

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