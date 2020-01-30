Томская область потратит 1,2 млрд рублей на закупку льготных лекарств

Томский Обзор / Фото: 30 января 2020 // Фото: Pixabay.com

В 2020 году на обеспечение льготными лекарствами жителей Томской области будет направлено 1 246,3 млн рублей. Из них 855,7 млн - средства областного бюджета, 390,6 - федерального, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сравнении с 2019 годом финансирование на эти цели увеличится на 275 млн рублей.

«В 2019 году льготные лекарственные препараты получили более 72 тысяч жителей региона. В том числе 116 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, получили необходимые им лекарства на 147,4 миллиона рублей», — уточнила председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.

Кроме денежных средств, в регион из Федерации поступают дорогостоящие лекарственные препараты на лечение таких тяжелых заболеваний, как рассеянный склероз, миелолейкоз, гемофилия и др. В 2019 году по федеральной программе «12 высокозатратных нозологий» лекарства получили 998 жителей Томской области на 386,7 млн рублей. В 2020 году реализация этой программы будет продолжена.

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