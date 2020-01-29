Томские власти скорректируют стратегию развития региона на 10 лет с учетом нацпроектов

29 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Специалисты фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» сформируют новую программу развития Томской области, рассчитанную до 2030 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта Госзакупок.

Специалисты фонда проведут анализ работы действующей стратегии и оценят текущее состояние социально-экономического развития Томской области.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, последний раз стратегию развития региона актуализировали в 2015 году.

«В результате актуализации стратегии планируется определить приоритетные проектные направления и проекты, которые повысят вклад региона в достижение национальных целей стратегических задач развития страны. Также это позволит Томской области занять конкурентные позиции на товарных рынках и новых нишах экономики», — пояснил Антонов.

В частности, томские власти помимо основного, сырьевого сектора экономики (добыча полезных ископаемых, лесная промышленность) будут активно развивать новые отрасли.

По словам замгубернатора, регион сохранит выбранный ранее курс развития, но, обновляя стратегию, Томской области придется учесть современные реалии.

«Значение регионов существенно меняется, и это должно отразиться в новой стратегии. С одной стороны, региону потребуется мобилизация внутренних ресурсов, а с другой, — появятся новые возможности для межрегиональных сотрудничеств и привлечения федеральной поддержки на реализацию крупных проектов», — добавил замгубернатора.

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