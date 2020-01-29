Томская область в 2020г недополучит от «Транснефти» более 0,5 млрд руб налогов — власти

Томский Обзор / Фото: 29 января 2020 // Фото: pixabay.com

Томская область в 2020 году недополучит более 0,5 млрд рублей налогов от структур «Транснефти», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Андрея Антонова.

По его словам, снижение поступлений связано с «напряженной ситуацией в нефтегазовом секторе», а не реорганизацией АО «Транснефть- Центральная Сибирь».

«Мы получили прогнозные данные (от „Транснефти“ — прим.ред.) по налогу на прибыль. Он снижается на 2020 год на 500 млн рублей. Это не связанно с тем, что ушло руководство (компании — прим.ред.). Это связано с тем, что сейчас ситуация в нефтегазовом секторе — напряженная», — пояснил Антонов. Он отметил, что аналогичные данные фиксируются в отношении других компаний в нефтегазовой отрасли. В частности, во второй половине 2019 года власти зафиксировали снижение поступлений по налогу на прибыль от структур Роснефти и Газпрома в общей сумме 1,9 млрд рублей.

По словам Антонова, реорганизация АО «Транснефть — Центральная-Сибирь» незначительно повлияет на поступления по НДФЛ. Данный показатель снизится на 3 млн рублей из-за сокращения управленческого персонала.

«Количество людей, работающих на территории, остается практически то же, что и работало. Это чуть больше 500 человек на территории Томской области, которые продолжат работу в обособленных филиалах либо со стороны ХМАО («Транснефть-Сибирь — прим.ред.), либо со стороны Омской области («Транснефть-Западная Сибирь» — прим.ред.) — в зависимости от нахождения подразделения. НДФЛ, который составляет практически 480 млн рублей, а также налог на имущество в размере порядка 400 млн рублей, останется на территории Томской области», — добавил вице-губернатор.

Ранее пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявлял агентству, что реорганизация «Транснефть — Центральная Сибирь» не лишит Томскую область налоговых поступлений, поскольку место уплаты большей части налогов связано с местонахождением имущества и рабочих мест компании.

«Основной объем налоговых поступлений — налог на прибыль — консолидируется, а затем распределяется по регионам присутствия исходя из стоимости основных фондов и численности персонала. Учитывая, что фактическое расположение трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, производственных зданий и сооружений, а также расположение рабочих мест производственного персонала „Центральной Сибири“ после присоединения к „Западной Сибири“ не изменятся, то и сокращения поступлений сумм этого налога в бюджет Томской области не произойдет», — пояснял ранее Демин.

Позже Демин уточнил «Интерфаксу», что снижение налога на прибыль в бюджет Томской области в 2020 году связано с общим уменьшением налогооблагаемой прибыли «Транснефти». По его словам, это обусловлено политикой ограничения тарифов, которую проводит Федеральная антимонопольная служба РФ.

«Выручка ПАО „Транснефть“ по основному виду деятельности формируется исходя из устанавливаемых ею тарифов на услуги по транспортировке нефти. В связи со сдерживающими темпами роста тарифной выручки по транспорту нефти выручка ПАО „Транснефть“ индексируется ниже уровня дефлятора и не учитывает рост затрат группы», — сообщил Демин.

Он добавил, что в 2020 году «Транснефть» планирует перечислить в бюджет Томской области 1,5 млрд рублей налогов, что на 338,6 млн рублей меньше, чем годом ранее. Компания прогнозирует снижение налога на прибыль более чем вдвое. При этом Демин отметил, что отчисления по НДФЛ и налогу на имущество должны вырасти до 617,4 млн рублей и 480 млн рублей соответственно (в 2019 году — 550,7 млн рублей и 462 млн рублей соответственно — прим.ред.). В 2021 году «Транснефть» ожидает существенный рост прибыли, что позволит увеличить отчисления в бюджет Томской области по налогу на прибыль до 758,4 млн рублей. Тем самым общая сумма налогов, перечисляемых в бюджет региона, будет доведена до 1,95 млрд рублей.

Начало процесса реорганизации «Транснефть — Центральная Сибирь» планируется на первый квартал 2020 года. По предварительным данным, планируется сократить примерно 150 управленческих должностей, из них около 50 — вакансии. Объекты, располагающиеся в Томской области, отойдут в управление другим структурам «Транснефти», в частности, Стрежевское районное нефтепроводное управление (включая головной участок нефтепровода Александровское — Анжеро-Судженск) отойдет к «Транснефть-Сибирь», а Парабельское управление примет на баланс «Транснефть — Западная Сибирь».

Томские власти опасались, что процесс реорганизации приведет к выпадению как минимум 400-500 млн рублей налоговых доходов в бюджет области от деятельности предприятия. Власти Парабельского района, где находится районное нефтепроводное управление «Парабель», опасались, что бюджет муниципалитета может быть разбалансирован из-за резкого снижения поступлений по НДФЛ.

«Транснефть — Центральная Сибирь» создано в 1972 году в целях обеспечения строительства нефтепровода Александровское — Анжеро-Судженск и подготовки квалифицированных кадров для его эксплуатации. Предприятие обслуживает нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск и смежные с ним трубопроводы. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Транснефть — Центральная Сибирь» в 2018 году составила 16,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,5 млрд рублей. В 2017 году предприятие уплатило 500 млн рублей налога на прибыль, в 2018 году — 890 млн рублей.

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