Томские следователи проверяют информацию об оставленной у дежурной части девушки-инвалиде

Томский Обзор / Фото: 29 января 2020 // Фото: pixabay.com

Следователи инициировали проверку размещенной в СМИ информации об оставлении неизвестной женщиной девушки-инвалида в помещении отдела полиции в Томске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Следователи СО по Октябрьскому району г.Томск приступили к проведению проверки по данному факту. Следователями будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц органов опеки и попечительства», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 января женщина оставила девушку в инвалидной коляске в помещении холла перед дежурной частью ОМВД по Ленинскому району и скрылась. Позже полицейские нашли женщину и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. По предварительным данным женщина страдает психическим расстройством, а 19-летняя девушка является её дочерью.

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