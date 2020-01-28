Мать с психическим расстройством оставила дочь-инвалида перед дежурной частью МВД в Томске
28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Накануне, 27 января, в Томске женщина оставила девушку в инвалидной коляске в помещении холла перед дежурной частью ОМВД по Ленинскому району и скрылась, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Позже полицейские нашли женщину и доставили ее в отдел полиции для разбирательства. По предварительным данным женщина страдает психическим расстройством, а 19-летняя девушка является её дочерью.
Сейчас женщину передали медицинским работникам, жизни и здоровью её дочери ничего не угрожает.
Полицейские устанавливают причины, мотивы и обстоятельства произошедшего.
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