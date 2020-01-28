Томский фристайлист выступит на Кубке Европы

Томский Обзор / Фото: 28 января 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Томич Богдан Бут получил право участвовать в Кубке Европы, пройдя отбор на этапе Кубка России в Миассе (Челябинская область), сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «слоупстайл» и «биг-эйр» проходили в горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Богдан Бут занял пятое и шестое место в дисциплине «слоупстайл», а также четвертое и пятое место в «биг-эйре», успешно пройдя отбор первым номером среди юниоров», — сообщил президент федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев.

Он уточнил, что Богдан Бут в этом году усложнил свою программу, добавив в нее два новых прыжка.

После этапов Кубка России спортсмен примет участие в тренировочном сборе национальной команды. Контрольным турниром перед Кубком Европы станет первенство России, которое так же пройдет в Миассе в начале февраля. Вместе с Богданом на сборы отправилась еще одна томская спортсменка Алина Брезгина.

Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» пройдет в феврале в Польше. В сборной России выступят шесть спортсменов — две женщины и двое мужчин, а также один юниор и юниорка.

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