Первые полеты беспилотников с лекарствами в отдаленные районы Томской области состоятся в 2021 году

Томский Обзор / Фото: 28 января 2020 // Фото: pixabay.com

Власти Томской области рассчитывают провести первые экспериментальные полеты беспилотного транспорта для нужд населения через год, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Антонова.

По его словам, в течение 2020 года власти совместно с инвестором ООО «Аэромакс» (Москва) создадут инфраструктуру, необходимую для первых полетов беспилотников в один из северных районов области, а также в Томский район.

«Мы пытаемся „приземлить“ эту историю, чтобы появился офис с юрлицом в Томске. И первую попытку, которую будем пытаться сделать — доставка в труднодоступные территории лекарственных средств. Есть также спрос на изучение грунтов нефтяных месторождений и контроль за трубопроводами. Если быть объективными, скорее всего, первые полеты состоятся только в 2021 году», — рассказал Антонов.

Он также отметил, чтобы беспилотники работали для населения и коммерческих организаций регулярно, необходимо решить правовые вопросы.

«Сейчас мы составляем дорожную карту для проекта (создание в Томской области первого в стране регионального оператора по управлению беспилотниками — ИФ), но привязаны к дате, когда нас объявят территорией, где беспилотники можно использовать в сфере оказания услуг», — добавил вице-губернатор.

В настоящее время томские власти рассматривают два варианта реализации проекта.

Один из них — прямое постановление правительства, где за регионом будет закреплен статус пилотной территории для проведения таких испытаний.

Второй вариант — запустить беспилотники в рамках правового режима, который упрощает тестирование и выход новых цифровых технологий на рынок.

Ранее сообщалось, что Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст в Томской области первый в стране региональный оператор для управления опытным районом, где будут проводиться эксперименты с использованием беспилотных летательных аппаратов. Томские власти отмечали, что работа этого оператора необходима для развития сферы оказания услуг с использованием беспилотников.

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