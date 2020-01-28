Томичам расскажут, как проверять годовой отчет УК и ТСЖ

28 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В четверг, 30 января, эксперт в области ЖКХ Владимир Фурсин расскажет томичам, как проверять годовой отчет УК и ТСЖ о проделанной работе за 2019 год, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам эксперта, ежегодные отчеты о деятельности жилищной организации должны быть подготовлены руководством УК или ТСЖ не позднее конца марта 2020 года. А в апреле жилищные организации должны провести общие собрания с участием жильцов или активом собственников жилья и отчитаться о проделанной за год работе. Проверку деятельности ТСЖ могут накануне провести ревизионные комиссии и предоставить отчет о работе ТСЖ жильцам многоквартирного дома. Кроме того, каждый собственник жилья может по собственному желанию потребовать годовой отчет о деятельности УК прямо в офисе жилищной организации.

«Годовой отчет должен содержать основную информацию о расходах жилищной организации, куда были направлены средства, какие услуги и в какой срок были оказаны. В идеале собственники должны сами утвердить форму отчетности на общем собрании, чтобы лучше понимать, в какой форме они хотят получить информацию от управляющей компании. Как правило, он может содержать 3-4 страницы и любой житель может познакомиться с ним», — пояснил Владимир Фурсин.

Консультация будет полезна как рядовым собственникам или председателям советов домов, так и специалистам жилищных объединений. Семинар пройдет в комитете по местному самоуправлению администрации города (ул. Кузнецова, 28а). Запись по телефону: 99-12-24. Начало в 16.00.

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