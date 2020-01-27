Женщина попала под колеса иномарки в Северске

Томский Обзор / Фото: 28 января 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 28 января, в Северске под колеса Nissan Juke попала 51-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.50 в районе дома по ул.Ленинградская, 16. По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель сбила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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