В Томске восстановят фасад одного из зданий Красных казарм

Томский областной центр по охране памятников готовит паспорт фасада для объекта культурного наследия регионального значения — приемного покоя из ансамбля зданий «Красные казармы» (ул. Пушкина, 61/1), сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Специалисты центра приступили к разработке документа, который объединит колористические решения фасада, окон, кровли, водосточных труб. Проект будет полностью основан на исторических данных. На фасаде также будет предусмотрено размещение архитектурной подсветки и информационной доски о принадлежности здания к объектам культурного наследия регионального значения», — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Она также подчеркнула, что паспорт фасада разрабатывается по заказу собственника здания. Сейчас он ведет реставрационные работы на объекте, в том числе внутреннюю отделку. Все работы согласованы с комитетом.

Ранее сотрудники ТГАСУ по заказу собственника разработали научно-проектную документацию этого же здания, в которую вошли комплексные научные исследования, в том числе историко-архивные и библиографические.

Ансамбль зданий «Красные казармы», построенный в 1910-1916 годах, объединяет 23 сохранившихся строения, в том числе здание офицерского собрания, офицерские казармы и флигели, корпуса учебной команды и канцелярии, солдатские батальонные корпуса и другие.

В 2013 году областной комитет по охране объектов культурного наследия уточнил полный состав комплекса зданий, входящих в ансамбль Красных казарм, и внес их в федеральный реестр памятников. Таким образом, целый ряд зданий получил правовой статус, запрещающий их снос. Кроме того, для ансамбля был разработан и утвержден проект охранных зон.

Тэги/темы: