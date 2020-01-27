Томские ученые тестируют прибор для лечения рака костей

Томские учёные разработали прибор для лечения онкологических заболеваний в мягких тканях и костях — «Феникс-2». Сейчас он используется в НИИ онкологии Томского НИМЦ, лечение уже получили 10 пациентов, сообщает пресс-служба ТГУ.

Установлено, что при использовании прибора доза химиопрепарата уменьшается в 2 раза, при этом угнетение роста метастазов выше в 3 раза, а ремиссия в 2 раза дольше. Учёные ТГУ также продемонстрировали, что при использовании «Феникса» сохраняется прочность костей, следовательно, нет угрозы переломов.

Одним из авторов разработки является доцент ТУСУР, директор ООО «ПромЭл» Денис Пахмурин, он сотрудничает с учёными из лаборатории медицинских материалов ТГУ. Подобные совместные проекты способствуют реализации задач проекта «Большой университет», в рамках которого томские вузы и НИИ кооперируют свои научные и образовательные возможности. Большой университет позволит использовать всю инфраструктуру томского научно-образовательного комплекса для реализации проектов мирового уровня.

Директор НИИ онкологии ТНИМЦ Евгений Чойнзонов отметил положительные результаты, например, у 58-летнего пациента опухоль в левой плечевой кости полностью отсутствует уже 7 месяцев.

Комплекс «Феникс-2» можно применять при поражении мягких и костной тканей. Прибор воздействует на опухоль при помощи нагрева: постоянный ток циркулирует по нагревателю, не проходя через пациента, на которого влияют только тепловые волны.

«Феникс-2» обеспечивает нагрев опухоли на любой глубине и в строго ограниченных областях, подавляя ее очаг и метастазы. При воздействии на мягкие ткани используется нагрев в +45-46°C (гипертермия), и пациент может проходить лечение амбулаторно. При лечении рака костей необходима температура +60°C и выше (термоабляция), в этом случае воздействие происходит во время операции.

«Сейчас при лечении костных опухолей либо кость отрезается и ставится протез, либо кусок кости отрезается, автоклавируется [прим. ред. — нагревается в емкости с большой температурой и большим давлением] и соединяется с живой костью, — пояснил Денис Пахмурин. — Буквально перед Новым годом была операция в НИИ онкологии, область воздействия составляла 22 см. Если это вырезать, автоклавировать и ставить обратно, то это означает практически всю кость удалять. Наш метод позволяет, не извлекая кость, осуществить воздействие во время операции на пациенте. Сохраняются все анатомические структуры, последующие процессы регенерации должны происходить более просто».

Учёные из лаборатории медицинских материалов ТГУ помогают авторам проекта определить, как применение нового устройства влияет на прочностные характеристики кости.

«Нормальная кость крепкая, в ней есть структуры, которые позволяют выдерживать большую нагрузку, формируют определенную гибкость кости. Если же есть опухоль, появляется определенный дефект ткани — полости, и соответственно, прочность кости ослабляется. Нас интересовало, если мы дополнительно еще нагреваем, не будет ли еще ослабления кости, — пояснил руководитель лаборатории медицинских материалов ТГУ, профессор ИФПМ СО РАН Сергей Кульков. — Если просто убрать опухоль, оставить полость и не воздействовать нашим методом, то может, у пациента будут реже переломы, чем если мы воздействуем».

Учёные ТГУ провели ряд экспериментов на костях животных, и первые результаты демонстрируют, что «Феникс-2» не оказывает негативного влияния на прочность костей. То есть, при соблюдении щадящего режима угрозы переломов нет. Сейчас эксперименты по изучению влияния прибора на механические свойства костей продолжаются.

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