Завтра томичей ждет снегопад, ветер и гололед

Томский Обзор / Фото: 27 января 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 28 января, в Томской области ожидается гололед и метели, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в регионе сохранятся местами снегопад, гололедные явления, метели, ухудшение видимости, порывы ветра 17-22 м/с.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

Тэги/темы: