Следствие просит арестовать директора китайской компании, 12 сотрудников которой погибли при пожаре в Томской области

27 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Следственное управление СКР по Томской области направило в суд ходатайство об аресте директора ООО «Грин Вуд», 12 сотрудников которого 21 января погибли при пожаре в поселке Причулымский, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В суд направлено ходатайство об аресте директора компании», — сказал сотрудник пресс-службы.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО «Грин Вуд».

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО «Грин Вуд», его директор — Сунь Аньни — была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января.

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