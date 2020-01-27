Летом в Научной библиотеке ТГУ запустят экскурсии-квесты с шлемами виртуальной реальности

Томский Обзор / Фото: 27 января 2020 // Фото: Максим Печерский

Проект Научной библиотеки Томского госуниверситета «В плену книжных стеллажей» стал победителем пятого конкурса программы социальных инвестиций компании СИБУР «Формула хороших дел», сообщает пресс-служба вуза.

«Проект „В плену книжных стеллажей“ предполагает создание первого в вузовской библиотеке Томска нового формата экскурсии — квеста Escape room. Особенностью предлагаемой нами игры будет взаимодействие участников с книжным фондом — как в реальном, так и виртуальном пространстве. Эффект погружения создается с использованием иммерсивных технологий: это пространство и шлемы VR, jbl-колонки, портативные рации», — рассказала автор проекта, главный библиотекарь отдела основного фонда НБ ТГУ Екатерина Косова.

«В плену книжных стеллажей» можно будет оказаться уже летом. Стать участником «погружения сможет любой житель города после предварительной регистрации на специальном сайте квеста. О начале работы этого сайта будет объявлено в новостях Научной библиотеки. Предполагается, что квест как новый формат экскурсий продолжит свою работу и после завершения финансирования по гранту.

Единая программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Программа осуществляется по шести направлениям: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. 21 января 2020 года СИБУР объявил итоги пятого конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». На конкурс поступило 503 заявки. Как и в прошлые годы, лидером по количеству заявок стал Тобольск (85). На второе место вышел Нижневартовск (72 заявки), третьим стал Томск (67).

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