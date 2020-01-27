Банкротящаяся «Томск Авиа» повторно выставила на торги аэропорт в вахтовом поселке Пионерный

27 января 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» Николай Скажутин объявил торги по продаже аэропорта в поселке Пионерный (Каргасокский район Томской области) за 161,62 млн рублей, сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на портал «Федресурс».

Торги пройдут в виде публичного предложения. Заявки принимаются с 27 января по 21 марта.

Как уточнил «Интерфаксу» Скажутин, по сравнению с предыдущими торгами лот не претерпел изменений. На продажу выставлены искусственная взлетно-посадочная полоса (длина — 1,9 км, ширина — 36 м), перрон (площадь 45,144 кв. м), две рулежные дорожки (длина — 252 м), здание гаража с базой аэродромной службы (общая площадь — 1,686 тыс. кв. м), земельный участок (площадь 433,8 тыс. кв. м).

Начальная цена продажи имущества — 161,62 млн рублей. Каждые три дня лот будет дешеветь на 5% от предыдущей цены. Минимальная цена — 24,24 млн рублей.

В настоящее время имущество аэропорта в Пионерном находится в аренде у ООО «Аэропорт «Стрежевой». Несколько дней назад руководство компании подало иск о собственном банкротстве из-за долга перед Россельхозбанком в размере 97,67 млн рублей.

Как сообщалось, «Томск Авиа» дважды пыталась продать аэропорт в Пионерном: в ноябре 2018 года и октябре 2019 года. Оба раза торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Аэропорт «Пионерный» находится в одноименном вахтовом поселке и обслуживает в основном нефтяные компании для доставки работников к месту промысла.

«Томск Авиа» в 2013 году оказалась в сложной финансовой ситуации. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство.

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