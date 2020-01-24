Томский бар оштрафовали на 200 тысяч за вывеску на доме купчихи Некрасовой

Томский Обзор / Фото: 24 января 2020 // Фото: Instagram.com

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области выявил нарушение законодательства в отношении памятника регионального значения по проспекту Ленина, 123, построенного в первой половине ХIХ века — доходного дома Екатерины Некрасовой.

По сообщению пресс-службы Администрации Томской области, специалисты комитета обнаружили самовольное размещение рекламной конструкции на одном из боковых фасадов.

«Современная вывеска была незаконно, без согласования с комитетом размещена в верхней части фасада Доходного дома поверх старинной рекламы «Скобяной и инструментальный магазин Некрасовой». Эта надпись несет в себе историческую ценность и является предметом охраны. В Томске осталось не так много подобных исторических вывесок», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

В отношении юридического лица, разместившего конструкцию, было заведено дело об административном правонарушении. По предписанию комитета предприниматель демонтировал вывеску, не дожидаясь решения суда. Тем не менее, постановлением Ленинского районного суда города Томска ему назначен штраф в 200 тыс. рублей.

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