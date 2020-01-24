Томские самбистки завоевали два «золота» и «бронзу» на первенстве России

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Администрации Томской области

Томские самбистки завоевали две золотые и одну серебряную медаль на первенстве России среди юниоров до 23 лет, которое завершилось в городе Кстово Нижегородской области, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Золотую награду в весовой категории до 56 кг завоевала воспитанница Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка Томского государственного университета, мастер спорта России Виктория Сергиевская.

Еще одну золотую медаль в весовой категории до 64 кг принесла учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, спортсмен-инструктор детско-юношеской спортивной школы «Русь» Валерия Анисимова.

Спортсменка северской ДЮСШ «Русь» Анастасия Горбунова заняла третье место в весовой категории 52 кг. К турниру девушек подготовили тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова.

По итогам первенства России Валерия Анисимова и Виктория Сергиевская вошли в состав сборной команды России для участия в Кубке Европы. Соревнования пройдут в декабре в Мадриде (Испания).

Тэги/темы: