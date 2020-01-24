Глава ГИБДД РФ предлагает включить Томскую область в число первых регионов по финансированию модернизации дорог

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников предлагает включить Томскую область в число первых регионов, которым будет выделено финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я буду ходатайствовать перед Росавтодором и министром транспорта, который руководит нацпроектом, чтобы первоочередные финансовые поступления были направлены в Томскую область», — сказал Черников на совещании в Томске в пятницу.

По его словам, Томской области необходимо провести мероприятия по разделению транспортных потоков искусственными сооружениями, чтобы снизить количество погибших в ДТП.

«По нацпроекту мы должны достигнуть нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Но есть проблема в Томской области по инженерным мероприятиям и, в частности, разделению транспортных потоков. Мы фактически откатились к 2016 году по количеству погибших на дорогах», — отметил Черников.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что в 2019 году дорожные аварии унесли жизни 101 человека.

«В 2019 году существенно улучшили качество дорожного покрытия, вложив в ремонт, содержание и развитие дорог по всей области свыше 6,5 млрд рублей. Это беспрецедентная для Томской области сумма. Но главная цель национального проекта — не километры нового асфальта, а безопасность водителей и пешеходов», — сказал Жвачкин.

Он призвал власти и органы внутренних дел решать проблему смертности на дорогах нестандартными методами.



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