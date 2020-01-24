Обнаружены останки двенадцатого погибшего при пожаре в поселке Причулымский Томской области

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

В ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек в результате пожара в поселке Причулымский Томской области обнаружены останки двенадцатого погибшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в результате пожара, который произошел 21 января в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района, погибли 11 человек. В субботу, 23 января, был организован дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего.

Предположительно все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». По всем извлеченным останкам назначены и проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы, устанавливается местонахождение директора ООО «Грин Вуд».

Дело находится на контроле в центральном аппарате СК. Расследование уголовного дела продолжается.

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