Обнаружены останки двенадцатого погибшего при пожаре в поселке Причулымский Томской области
В ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек в результате пожара в поселке Причулымский Томской области обнаружены останки двенадцатого погибшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в результате пожара, который произошел 21 января в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района, погибли 11 человек. В субботу, 23 января, был организован дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки двенадцатого погибшего.
Предположительно все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». По всем извлеченным останкам назначены и проводятся судебные медицинские и генотипические экспертизы, устанавливается местонахождение директора ООО «Грин Вуд».
Дело находится на контроле в центральном аппарате СК. Расследование уголовного дела продолжается.