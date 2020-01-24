Капремонт томского театра «Скоморох» начнется в 2022 году

24 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Губернатор Сергей Жвачкин выделил из регионального бюджета 20 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта Дома науки им. П.И. Макушина, где сегодня размещается томский театра куклы и актера «Скоморох», сообщает пресс-служба областной администрации. Капитальный ремонт театра планируется начать в 2022 году.

Здание в стиле модерн на площади Соляной построено по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1912 году и является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках национального проекта «Культура» на проведение ремонтных работ из федерального бюджета направлено 65 млн рублей, 20 млн рублей для подготовки проектно-сметной документации предусмотрены в государственной программе «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Областной центр по охране памятников уже приступил к подготовке технического задания на разработку проекта. Специалисты разработают особые технические требования с учетом исторического значения объекта, конструктивных особенностей и требований безопасности.

Проект капремонта будет готов в 2021 году. К этому времени он также должен пройти историко-культурную и государственную экспертизы. Обязательной частью проекта станет справка об отсутствии археологических памятников. Для этого перед началом земляных работ на объекте будут выполнены археологические изыскания.

Добавим, театр куклы и актера «Скоморох» размещается в Доме науки Макушина с 1998 года.

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