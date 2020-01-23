Томским охотникам разрешат стрелять из лука и арбалета

23 января 2020 / Томский Обзор

С 30 января 2020 года охотники всех регионов России смогут использовать для добычи охотничьих животных метательное стрелковое оружие — луки с натяжением дуг более 27 кг и арбалеты с силой дуги свыше 43 кг, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

30 января вступают в действие поправки в федеральный закон № 280-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и ст.1 федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Начиная с этой даты, охотники смогут приобретать лук и арбалет для охоты, предъявив свой охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, которое выдает Росгвардия.

При этом проект федеральных Правил охоты предписывает ряд ограничений для охотников с луками и арбалетами. В частности, запрещается добыча охотничьих животных ближе 200 метров от жилья, использование любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения, а также применение стрелкового оружия при ведении коллективной охоты и в темное время суток.

Тэги/темы: