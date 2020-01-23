Метели и гололед ожидаются в Томске и области

Томский Обзор / Фото: 23 января 2020 // Фото: pixabay.com

В период с 23 по 25 января по Томской области ожидается снег, усиление ветра местами с порывами 15-20 м/с, метели, ухудшение видимости. На дорогах возможны снежные заносы, гололедные явления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 23 января, ожидается резкое повышение температуры воздуха.

В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

При повышении температуры возможен сход снега и наледи с крыш домов. Гражданам необходимо быть осторожными, проходя рядом со зданиями.

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