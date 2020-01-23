Авиарейс из Томска в Екатеринбург задерживается почти на девять часов по технической причине

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вылет рейса РГ 824 Томск - Екатеринбург авиакомпании "РусЛайн" задерживается, сообщило агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу томской транспортной прокуратуры.

"Рейс задерживается по технической причине, самолет - Bombardier. Ожидается прибытие резервного борта. На рейс зарегистрировано 45 пассажиров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, пассажирам предоставили питание, часть из них разместили в гостинице. Томская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был отправиться в Екатеринбург в 06:10 (02:10 мск), вылет запланирован на 14:50 (10:50 мск).

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