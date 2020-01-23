Пожарные спасли четырех человек в Томском районе

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

22 января в 10:11 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании частного одноэтажного жилого дома в селе Богашево Томского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Со слов звонившей соседки, в доме могли находиться люди, в том числе маленькие дети.

На момент прибытия первого подразделения местной пожарной части из-под крыши дома шел густой дым. Пожарные без особого труда вскрыли запертую изнутри дверь. В комнате находились четыре человека, которые даже не подозревали, что горит крыша их дома. Бабушку с дочерью и двумя маленькими внучками пожарные вывели наружу.

Спасателям удалось оперативно локализовать пожар, не допустив распространения огня на большую площадь. В итоге обгорела деревянная обрешетка крыши на 5 квадратных метрах. Внутри дом не пострадал.

Причина пожара устанавливается.



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