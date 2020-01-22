Ученые ТГУ и Чехии выяснили, чем летучие мыши могут заразить сибиряков

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского государственного университета

Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института Томского государственного университета Мария Орлова получила новую информацию о патогенах, которые переносят летучие мыши, сообщает пресс-служба вуза.

Вместе с чешскими коллегами Мария исследовала образцы, собранные в России. При этом в эктопаразитах летучих мышей с нескольких территорий, в том числе из Западной Сибири, впервые были обнаружены возбудители болезней, передающихся от животных человеку.

— Только по предварительным данным, летучие мыши являются носителями нескольких сотен вирусных, бактериальных, протозойных и грибковых патогенов, в том числе, опасных для человека (например, вируса Эбола), — поясняет старший научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Мария Орлова. — При этом до сих пор не очень много информации о том, какую роль в циркуляции этих микроорганизмов играют эктопаразиты летучих мышей.

Мария Орлова Фото: пресс-служба ТГУ

Первые данные по инфекциям, ассоциированным с эктопаразитами рукокрылых юга России, опубликованы в начале 2019 года; они продемонстрировали присутствие возбудителей в синантропных (то есть, живущих рядом с человеком) видах летучих мышей и паразитирующих на них членистоногих. Это сделало работу российских и чешских ученых еще более актуальной.

Исследования, в ходе которых удалось получить новую информацию о рукокрылых, проводились на базе Университета ветеринарных и фармацевтических наук Брно. Мария Орлова работала в нем во время стажировки, которую выиграла в рамках программы Минобрнауки РФ и Министерства по делам образования, молодежи и спорта Чешской Республики.

— Для анализа были использованы многочисленные сборы со многих территорий Российской Федерации и государств бывшего СССР (частично собранные нами и чешскими коллегами, частично предоставленные учеными-хироптерологами), — рассказывает Мария Орлова. — Присутствие ДНК возбудителей (бактерии Bartonella, Rikketsia, Anaplasma) определялось методом ПЦР (real-time). ДНК бартонеллы (возбудителя бартенеллеза) в эктопаразитах летучих мышей была впервые обнаружена на нескольких территориях, включая Западную Сибирь, в том числе это Ханты-Мансийский автономный округ. Там же была обнаружена и ДНК риккетсий (некоторые представители данного рода являются возбудителями лихорадок).

В настоящий момент научная группа ждет подтверждения полученных результатов, а также уточнения видовой принадлежности выявленных патогенов. После этого можно будет делать вывод об опасности этих возбудителей для человека. Фактически выполнен первый этап пионерного для России масштабного проекта по изучению инфекций, ассоциированных с эктопаразитами рукокрылых.

Как отмечает Мария Орлова, часть положительных проб происходит из колоний, локализованных в городах и других населенных пунктах. При этом необходимо помнить, что летучие мыши — охраняемая группа животных и важный компонент экосистемы, поэтому их уничтожение ни в коем случае не может являться мерой борьбы с распространением инфекций. Поэтому если в вашей квартире оказалась летучая мышь, учёные настоятельно не советуют прикасаться к ней голыми руками, действовать можно только в перчатках.

Добавим, что присутствие «ночных» животных в домах томичей далеко не редкость. В теплое время года в БИ ТГУ нередко обращаются горожане, обнаружившие рукокрылых в своём подъезде или на балконе. В таких случаях биологи приезжают и забирают «непрошенных гостей».

Тэги/темы: