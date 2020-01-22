Муниципальные библиотеки Томска угостят студентов пиццей

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

С 23 по 25 января во всех муниципальных библиотеках Томска пройдёт ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», сообщает пресс-служба мэрии. Участников акции, посвященной Дню студента, ждут подарки от МИБС и пиццерии «OZZY.PIZZA».

В честь Дня святой Татьяны все студенты, пришедшие в муниципальные библиотеки с 23 по 25 января за книгой, на мероприятие или за сервисными услугами, получат подарки - бесплатный читательский билет в 26 библиотек МИБС Томска и купон в пиццерию OZZY.PIZZA (ул. Нахимова, 15) на бесплатный кусочек пиццы «Маргарита» или порцию жареной курицы.

Для участия в акции необходимо предъявить студенческий билет и паспорт для оформления читательского билета.

Количество купонов ограничено.

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