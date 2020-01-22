Установлена личность последнего погибшего при пожаре в поселке Причулымский Томской области

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

Эксперты установили личность десятого гражданина Узбекистана, погибшего во вторник при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС Узбекистана Мурата Садыкова.

«Личность последнего — десятого — погибшего гражданина Узбекистана установлена. Это уроженец Кызылтепинского района Навоийской области 1998 года рождения», — сказал Садыков.

Ранее сообщалось, что опознаны девять из десяти погибших граждан Узбекистана.

Напомни, 21 января пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни 11 человек.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО «Грин Вуд». В пожаре погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека получили травмы.

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), следователи из Москвы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проконтролируют ход расследования.

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