Томские врачи помогают пациентам Кызыла с помощью виртуального ЦОДа «Ростелекома»

22 января 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал услугу «Виртуальный ЦОД» (Центр обработки данных)

для Регионального диагностического центра в Республике Тыва, город Кызыл. Возможности ЦОДа позволяют удаленно повысить качество оказания медицинской помощи.

Центр занимается магнитно-резонансной диагностикой организма человека. Благодаря услуге «Виртуальный ЦОД» пациенты учреждения получают профессиональное описание снимков от томских медиков.

Преимущества использования сервиса отметил технический директор ООО «Региональный диагностический центр» Сергей Колганов: «Для правильной постановки диагноза человеку, который прошел обследование на магнитно-резонансном томографе (МРТ), необходимо качественное описание снимка. Так как квалифицированные кадры сосредоточены в крупных городах, использование телемедицинских технологий в Кызыле — необходимость. Оператор центра через виртуальный ЦОД отправляет снимок профильному специалисту в Томск и обратно получает уже готовое описание».

Услуга «Виртуальный ЦОД» — это предоставление вычислительных мощностей облачной платформы «Ростелекома» для размещения информационных баз, систем, приложений или веб-сайтов. Плюсы такого хранилища в том, что платить можно только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, нет необходимости тратиться на собственную инфраструктуру. Дополнительные мощности можно подключить в короткие сроки.

«Информация, которая хранится на облаке “Ростелекома”, надежно защищена от кибератак и перебоев в электроэнергии. С ней можно работать удаленно через личный кабинет, не создавая копий на свой сервер. Виртуальный ЦОД востребован как у микрокомпаний, так и у корпораций. Эту услугу используют фирмы из отрасли торговли, финансов, IT, медицины, медиа и телекоммуникаций, промышленности,

транспорта и логистики», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисе продаж и обслуживания корпоративных клиентов «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000.

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