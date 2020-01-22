Томичке присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

22 января 2020 / Томский Обзор

За заслуги в области здравоохранения и многолетний труд указом президента Российской Федерации заместителю главного врача Областной детской больницы Елене Камалтыновой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Елена Камылтынова — доктор медицинских наук, более 30 лет работает в системе здравоохранения. Она — врач высшей квалификационной категории по специальностям «педиатрия» и «аллергология и иммунология».



При участии Елены Камалтыновой в Томской области создан центр клинической иммунологии и аллергологии, открыта «Астма-школа» для маленьких пациентов, организована работа кабинета муковисцидоза для помощи людям со сложной наследственной патологией, внедрены методы диагностики аллергических болезней у детей, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по педиатрии в стационаре областной детской больницы.

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