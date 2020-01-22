Томские студенты будут соревноваться в лепке пельменей

Томский Обзор / Фото: 22 января 2020 // Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 января, в Международном культурном центре ТПУ состоится Чемпионат по лепке сибирских пельменей, приуроченный ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба вуза.

На чемпионате соберется восемь студенческих команд, в том числе иностранные студенты. Вместе они будут состязаться в лепке пельменей, а гости праздника позже определят победителей в нескольких номинациях: команда, слепившая больше всего пельменей, команда, сделавшая это быстрее других и команда с самыми вкусными пельменями.

Организаторы также подготовили мастер-класс о секретах лепки пельменей от профессионального повара.

Чемпионат пройдет 24 января в 15:00 в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в, танцевальный зал).

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