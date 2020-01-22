В Томске покажут лучшие скандинавские короткометражки

22 января 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

1 февраля в Томске, в ЗЦ «Аэлита», пройдет премьера новой программы скандинавского короткометражного кино Nordic Shorts, сообщают организаторы кинопоказа. В программу вошли шесть игровых фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей. В проекте два совсем свежих фильма –– «Палка» (Финляндия) и «В ожидании смерти» (Швеция).

Кадр из фильма «В ожидании смерти»

«В ожидании смерти» — камерная черная комедия-диалог между умирающим отцом и взрослым сыном. В их разговоре о нелепых вещах (о фарше в холодильнике) вдруг проскальзывает совершенно неожиданная тайна, которую отец хранил всю свою жизнь. «В ожидании смерти» — самая наглядная иллюстрация человеческого качества откладывать самое главное на потом.

Кадр из фильма «Палка»

Фильм «Палка» режиссера Теппо Айраксинена — семейная драма, но режиссер развивает тему взаимоотношений родителей и детей, вскрывая их манипулятивный характер, и наглядно демонстрирует крайности, на которые нужно пойти, чтобы достучаться до самых близких. Предыдущая работа Айраксинена «Потолок» в 2017 году получила специальное упоминание жюри Каннского кинофестиваля.

Кадр из фильма «Слушай меня»

Фильм Уллы Хеккилы «#слушайменя» тоже разбирается с манипуляциями, но между близкими друзьями. Лучшая подруга, прежде чем навсегда исчезнуть из жизни Мэдди, отправляет прощальное сообщение через Facebook. Это достаточный повод, чтобы Мэдди четыре года провела в кресле психотерапевта, мучительно пытаясь понять, что она сделала не так. «#слушайменя» –– смешная, злободневная и хорошо сыгранная финская комедия о том, как важно закрывать гештальты.

Кадр из фильма «Все включено»

Еще один финский фильм «Все включено» режиссера Теему Никки в этом году участвовал в официальном короткометражном конкурсе Каннского кинофестиваля. Эпиграфом к фильму Никки выбрал знаменитую фразу барона Дж. Актона «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Силу этого высказывания проверит на себе главный герой — Калерво. Грустный и нелепый, он терпит унижения от всего мира. Но возлюбленная дарит ему шанс радикально изменить свою жизнь, получится ли? Издание «Screen International» пишет о фильме: «В этой короткометражке в стиле Роя Андерссона главный герой воплощает мечты забитых ботаников и демонстрирует своим примером, что абсолютная свобода и власть не мотивируют сеять добро».

Теему Никки известный и продуктивный финский режиссер. Его полнометражный фильм «Эвтанайзер» был номинантом от Финляндии на премию «Оскар». Те же «Screen Daily» пророчат финскому самоучке (Никки не обучался киномастерству профессионально) номинацию в конкурсную программу Канн «Особый взгляд» в ближайшие 2-3 года.

Кадр из фильма «Старайся»

Еще одна короткометражная работа из каннского конкурса –– «Старайся» Юлии Телин (Швеция). Это фильм о соперничестве, идентичности подростков, о том, что есть битвы, в которых невозможно определить победителя. Телин переворачивает типичные образы мужского и женского –– девушка Хедда занимается тяжелой атлетикой, а юноша Адам –– танцует, но даже старание и успехи в спорте, который традиционно принято считать мужским, не делают главную героиню равной.

Кадр из фильма «Живые тени»

Шестой фильм программы «Живые тени», пожалуй, самый атмосферный и мистический. По словам режиссера Джерри Карлссона, это исследование поведения взрослых глазами ребенка, взгляд на отношения через танец и тактильные взаимодействия. Режиссер показывает традиционные бытовые обряды, принятые у взрослых, как странный авангардный спектакль, пропитанный мистикой и ожиданием страшного. Фильм «Живые тени» получил приз жюри на международном кинофестивале в Клермон-Ферран (Франция).

Программа Nordic Shorts представляет актуальные жанры и темы, которые решены в узнаваемой визуальной стилистике. А два фильма программы («В ожидании смерти», «Палка») даже сняты на 16-мм кинопленку, которая добавляет такой неожиданный и приятный эффект материальности изображению. Но при всем жанровом и тематическом разнообразии фильмы Nordic Shorts объединены общим контекстом скандинавского кино.

Тэги/темы: