Музей истории ТГУ расскажет о томских студентах на вечерней экскурсии

21 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Музей истории ТГУ

Музей истории ТГУ приглашает томичей на экскурсию «От сессии до сессии…», которая состоится в пятницу, 24 января, в 18.00.

Посетителям расскажут о повседневной жизни студентов, их досуге, с какими трудностями они сталкивались, а также как складывалась их судьба после окончания университета. В музее представлены уникальные свидетельства студенческой жизни XIX – XX веков.

Продолжительность экскурсии: 1 час. Стоимость билета – 140 рублей. Оплата производится при входе в музей безналичным расчетом (банковской картой через терминал). Все средства будут перечислены в Эндаумент фонд ТГУ на развитие университетских музеев.

Количество участников мероприятия ограничено, запись по ссылке.





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