Томичей приглашают на фильм о блокадном Ленинграде

Томский Обзор / Фото: 21 января 2020 // Фото: Kinopoisk.ru

В воскресенье, 26 января в 14.00, в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет бесплатный киносеанс фильма «Жила была девочка», премьера которого состоялась 18 декабря 1944 года, сообщает пресс-служба мэрии. Показ фильма проходит в рамках акции «Блокадный хлеб», приуроченной к годовщине снятия блокады в Ленинграде.

В фильме показана история двух маленьких блокадниц — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение — все это выпало на долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы войны.

Подготовка к съёмкам началась в январе 1944 года — сразу после снятия блокады. Режиссер фильма Виктор Эйсымонт с риском для жизни принял решение ради достоверности снять часть сцен в освобожденном Ленинграде. Съёмки проходили в историческом центре, когда не было авианалётов. В этой ленте почти каждый кадр кажется документальным: автор сценария Владимир Недоброво оставался в городе всю блокаду.

Возрастное ограничение 16+

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